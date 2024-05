Le procès dans l’affaire opposant le parti Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) à l’ex-ministre de la Sécurité, Madifing Diané, s’est tenu ce jeudi 30 mai 2024, au Tribunal de première instance de Mafanco. Après des débats houleux entre les parties au procès, le Tribunal a renvoyé l’audience au 13 juin prochain pour la suite.

Dès l’entame du procès, la défense a évoqué l’absence dans la salle de Fodé Oussou Fofana, partie civile, cité à l’audience derrière.

En réplique, le ministère public a déclaré qu’il ne voit pas l’intérêt d’invoquer cette absence. Il affirme que le ministère public qu’il représente aimerait en finir avec ce dossier.

Pour sa part, la présidente du tribunal a ordonné que le débat continue et que la partie civile soit là. Sur ce, la parole a été donnée à l’accusé qui est revenu sur les faits.

“Ils ne peuvent pas m’accuser de diffamation et de mensonge. Je trouve qu’ils portent atteinte à ma réputation. J’ai parlé du déroulement des élections. Tout ce que j’ai dit c’est vrai. Moi je ne suis pas un menteur. Qu’ils m’apportent la preuve de ce que j’ai dit est faux. J’ai saisi la machine qui fabriquait les cartes parallèles tout comme les urnes sorties des mosquées dans des conditions irrégulières. C’est sur de base concrète que la CENI a décidé de reporter les élections du second tour de 2010 à 4 mois 10 jours pour préserver la paix et la quiétude. Sinon les élections de 2010 pourraient amener les pays à une guerre civile”, a-t-il.

En réponse à l’une des questions de l’avocat de la défense de savoir qui a acheté la machine qui fabriquait les cartes ? M. Diané déclare ceci : “Je ne dirais jamais qui a acheté la machine au nom de l’UFDG en Afrique du sud. Je le garde en réserve. Dans la mosquée de Sangoyah mes agents ont saisi (7) sept urnes.

En 2010, mes agents ont interpellé une femme enceinte à Matoto qui avait deux cartes d’électeurs, celle de son bébé qu’elle portait et la tienne. J’ai dit et je le répète les 42% de Cellou étaient bâtis sur la fraude. Le bon sens m’a poussé à le dire”, a-t-il déclaré.

Poursuivant, l’avocat de la défense Me Salifou Béavogui a demandé à savoir le rôle que l’accusé a joué au sein de la CENI, l’accusé s’est abstenu de répondre. À cet effet, Me Salifou Béavogui déclare que le refus du prévenu de répondre à cette question veut tout simplement dire qu’il n’avait aucune maîtrise de ce qu’il disait lors de son intervention dans cette émission.

Il affirme qu’il s’agit bel et bien d’une diffamation parce qu’il n’a aucune preuve de ce qu’il dit.

Le représentant du ministère public a, pour sa part, cherché à savoir si les propos tenus dans l’audio transcrits étaient de l’accusé ? Il a répondu par la positive.

Poursuivant, le représentant du ministère public a également posé la question de savoir pourquoi est-ce qu’il à dit dans l’audio : “Lorsque tu viens à l’ufdg, tu deviens l’espion des malinkés au sein du parti ?” Le prévenu déclare à ce sujet que ce qu’il a dit vient d’un certain Moussa Baldé .

Me Sékou Ké Touré, un des avocats de la défense a déclaré que les plaignants ne “comprennent pas le français”. Il justifie cela par le fait que les propos de son client qui dit que “les 42% de Cellou étaient bâti sur la fraude”, ne veut pas dire que le premier tour de Cellou Dalein était de la fraude, mais que c’était plutôt basé sur une fraude généralisées de tous les partis”.

Cet avocat ajoute que se baser sur ces propos pour poursuivre son client est une erreur monumentale.

À la suite de ces débats, le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire au 13 juin prochain pour la suite des débats et la comparution de la partie civile, Dr Fodé Oussou Fofana.

Il faut rappeler que l’ancien gouverneur de la région de Labé, Madifing Diané est poursuivi pour diffamation, discrimination, abus d’autorité et dénonciation calomnieuse, par le parti UFDG de Cellou Dalein Diallo.