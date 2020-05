Le ministre de la Sécurité, Damantang Albert Camara s’est rendu vendredi 29 mai 2020 au centre de dépistage du Covid-19 situé dans l’enceinte du camp Kwame Nkrumah au KM36. Objectif, voir comment fonctionne le centre de dépistage.

« C’est à cet endroit que se font les tests pour ceux qui veulent sortir de Conakry afin de s’assurer qu’ils ne sont pas positifs au Covid-19 et leur permettre de partir ou les prendre en charge. Donc il fallait venir voir comment se passe le processus pour comprendre un peu toutes les étapes avant d’arriver au barrage et éventuellement sortir de Conakry parce qu’il y a de l’encombrement sur ces deux axes pour sortir de Conakry », a déclaré le ministre de la Sécurité et de la Protection civile.

Plus loin, Damantang Albert la mise en place dudit centre vise aux voyageurs de connaitre leur statut avant de sortir de Conakry : « Le chef de l’État a été alerté que ça crée de l’attention, ça crée de l’encombrement, il nous a instruit de prendre toutes les mesures pour créer un désengorgement. Donc la première chose, c’est de comprendre le processus et ensuite adopter des mesures qui vont permettre d’éviter que les gens arrivent jusqu’au barrage sans connaître leurs résultats et donc créer encore un engorgement. Le constat c’est que dans des conditions assez difficiles ces gens-là travaillent et ils font le maximum pour sortir des résultats;»