La première édition des Olympiades des métiers de Guinée couplée aux journées de l’enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi a pris fin ce samedi 29 avril 2023. Cette initiative vise à attirer l’attention et à motiver les apprenants de l’enseignement technique.

Lors de cette première édition des olympiades, qui visent à promouvoir les métiers, 72 candidatures ont été enregistrées dans cette compétition dans 13 filières. 46 candidatures ont été validées et 38 jeunes apprenants ont été récompensés en tant que lauréats.

Au cours de la cérémonie de clôture présidée par le ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, les différents lauréats ont été récompensés en numéraires, smartphones, tablettes et ordinateurs. Ils ont bénéficié également des stages dans certaines entreprises.

Le ministre Alpha Bacar Barry a exprimé son souhait de créer une émulation pour attirer l’attention sur les filières qui existent au niveau de l’enseignement technique, de la formation professionnelle et motiver les apprenants, mais aussi aider les plus jeunes à trouver leur vocation, leur passion et leur orientation. Il a prodigué des conseils aux lauréats de cette première édition : « Il faut persévérer, ne pas prendre les prix d’aujourd’hui comme étant la fin d’une opération d’apprentissage et continuer à apprendre, se performer tous les jours et découvrir d’autres techniques et d’autres nouveautés. »

Le ministre a souligné la qualité des ouvrages primés, la diversité des filières compétitives et la qualité du jury qui a délibéré et qui a prononcé plusieurs gagnants. Il a remercié l’équipe qui a travaillé sur ce projet et estime que l’année prochaine sera encore meilleure.

Il a également déclaré que la prochaine édition se prépare dès maintenant et que l’équipe guinéenne sera préparée pour participer aux prochaines éditions de Worldskills à Lyon, en France cette année : « La prochaine édition de cet événement est déjà en préparation, mais cette fois-ci, l’équipe guinéenne sera préparée à participer aux prochaines éditions des Worldskills à Lyon, en France ».

Mamadou Saidou Bah, lauréat de la catégorie agriculture et représentant du Programme ITC Intégra dans la compétition des Olympiades des métiers de Guinée, s’est réjoui d’avoir obtenu le prix dans cette catégorie. Il a déclaré qu’il s’était engagé dans l’agriculture parce qu’il vient d’une famille qui évolue dans ce domaine et qu’il voit que c’est un métier porteur qui peut créer rapidement de l’emploi, contribuant ainsi au développement de la Guinée. Il a remercié Dieu, ses parents, ses encadreurs et le ministère de l’Enseignement technique, ainsi que ses encadreurs à ITC Intégra, qui lui ont beaucoup apporté de soutien pour qu’il puisse participer.