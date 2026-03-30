. Plus de 27 000 Africains autonomisés par le programme d’entrepreneuriat TEF

. 51 % de femmes dans la cohorte 2026, signe de la montée des entreprises dirigées par des femmes

. 16 millions de dollars seront déployés en 2026 pour financer les entrepreneurs africains

Abuja, Nigeria – 22 mars 2026

La Tony Elumelu Foundation (TEF), principale organisation philanthropique africaine dédiée à l’autonomisation des entrepreneurs, a annoncé la sélection de 3 200 jeunes entrepreneurs africains issus des 54 pays du continent dans le cadre du cycle 2026 de ses programmes d’entrepreneuriat, contribuant à la réduction de la pauvreté, à la création d’emplois et à une croissance économique inclusive.

Avec cette nouvelle annonce, la TEF a désormais financé, formé et accompagné plus de 27 000 entrepreneurs africains, consolidant ainsi sa position de principal moteur privé de l’entrepreneuriat en Afrique. Cette dynamique s’inscrit dans la vision de l’Africapitalisme, concept économique de Tony Elumelu selon lequel les entrepreneurs africains sont les principaux acteurs de la transformation socio-économique du continent.

Une cohorte représentative de la diversité africaine

La cohorte 2026 reflète la diversité, l’ambition et la résilience de l’écosystème entrepreneurial africain :

. 51 % de femmes, illustrant la montée en puissance de l’entrepreneuriat féminin

. 75 % âgés de 18 à 35 ans, confirmant le rôle moteur de la jeunesse

. 30 % issus de zones rurales, élargissant l’accès au-delà des centres urbains

. 13 entrepreneurs en situation de handicap, démontrant l’inclusivité du programme

Les entreprises couvrent des secteurs variés tels que :

l’agriculture, l’intelligence artificielle, l’économie verte, la santé et la fintech.

Fait notable, 91 % des entrepreneurs sélectionnés sont au stade d’idée ou de démarrage, confirmant le rôle de la TEF comme acteur clé du financement à un stade précoce.

Répartition des bénéficiaires 2026

En 2026, la TEF accompagnera :

. 1 751 entrepreneurs via les entreprises du groupe Heirs Holdings (Heirs Energies, Transcorp Power, Transcorp Hotels, United Capital)

. 1 049 entrepreneurs en partenariat avec la Commission européenne, l’OACPS, le BMZ et la GIZ

. 100 entrepreneurs avec l’Agence de développement Sèmè City

. 100 entrepreneurs avec DEG (Agence allemande de développement)

. 100 entrepreneurs avec la Fondation IKEA, UNICEF Generation Unlimited et le gouvernement néerlandais

. 100 entrepreneurs avec le PNUD et le ministère de la Jeunesse et des Arts du Rwanda

Un processus de sélection rigoureux

Les entrepreneurs ont été sélectionnés parmi plus de 265 000 candidatures, l’un des processus de sélection les plus compétitifs du continent.

Les candidatures, soumises via la plateforme digitale TEFConnect, ont été évaluées selon :

. la compréhension financière

. l’esprit entrepreneurial

. la viabilité, la demande et la scalabilité des projets

Le processus a été conduit par Ernst & Young, garantissant une évaluation indépendante.

Un accompagnement complet

Chaque entrepreneur sélectionné bénéficiera de :

. 5 000 USD de capital de démarrage non remboursable

. une formation de niveau international via TEFConnect

. un mentorat personnalisé

. un accès à des réseaux et opportunités d’investissement

Déclarations officielles

Tony O. Elumelu, Fondateur de TEF :

« Ce que nous faisons consiste à démocratiser la chance et à partager la prospérité, car chacun mérite une opportunité de réussir. Personne d’autre que nous ne développera l’Afrique. L’avenir de notre continent repose entre les mains de notre jeunesse. Nous agissons non pas parce que nous avons trop à donner, mais parce que nous comprenons qu’il est dans notre intérêt collectif de garantir des opportunités à tous. La pauvreté, où qu’elle soit, est une menace pour tous.

À nos lauréats 2026 : félicitations. Votre succès fera la différence. »

Dr Awele Elumelu, Co-fondatrice :

« Nous avons reçu plus de 265 000 candidatures, mais seulement 3 200 ont pu être retenues.

Cela montre l’ampleur du besoin et l’importance d’impliquer davantage de partenaires.

L’avenir de l’Afrique est entre les mains de ces jeunes entrepreneurs. »

Somachi Chris-Asoluka, CEO de TEF :

« 265 000 Africains ont choisi de ne pas attendre, mais de créer.

Nous célébrons aujourd’hui l’esprit entrepreneurial africain : résilience, travail, capacité et talent.

Nous sommes engagés à lutter contre la pauvreté, promouvoir une croissance inclusive et créer des millions d’emplois. »

Oge Elumelu :

« Voir l’évolution du programme depuis 2015 jusqu’à aujourd’hui est tout simplement incroyable.

Félicitations à la cohorte 2026. »

Impact global de la Tony Elumelu Foundation

Depuis sa création, la TEF a :

. investi plus de 100 millions de dollars

. soutenu 27 000+ entrepreneurs

. généré 4,2 milliards de dollars de revenus

. créé 1,5 million d’emplois

. sorti 2,1 millions d’Africains de la pauvreté

Contacts presse

moyo.awotile@tonyelumelufoundation.org

TÉMOIGNAGES – PARTENAIRES, MENTORS ET BÉNÉFICIAIRES

Massimo De Luca, Head of Cooperation, EU Delegation to Nigeria

« Notre partenariat avec la Tony Elumelu Foundation en dit long. Ensemble, nous autonomisons délibérément les jeunes entrepreneurs, en particulier les femmes, et les accompagnons dans le développement d’entreprises durables qui transforment des vies. Il n’y a rien de plus transformateur que de permettre aux jeunes entrepreneurs africains de devenir des moteurs économiques au sein de leurs communautés. Ce que construit la TEF est fondamental pour l’avenir de l’Afrique. »

Nadi Albino, Deputy Director, UNICEF Generation Unlimited

« 265 000 jeunes Africains ont postulé cette année — cela montre à lui seul la force, l’ambition et le potentiel de ce continent. Ce que la Tony Elumelu Foundation a créé n’est pas seulement un héritage, c’est une dynamique vivante qui continuera d’alimenter l’avenir de l’Afrique à travers l’entrepreneuriat et la création d’emplois.»

Dr Owen Omogiafo, Président/GCEO, Transcorp Group

« Nous sommes fiers de nous associer à la Tony Elumelu Foundation pour créer de l’espoir à grande échelle. C’est ainsi que nous relevons les plus grands défis de l’Afrique : en donnant aux individus les moyens de construire et de prospérer. Notre engagement se renforce car nous avons constaté l’impact. Lorsque vous autonomisez les entrepreneurs, vous libérez des opportunités, de la stabilité et de la prospérité dans des régions entières. »

Osa Igiehon, CEO, Heirs Energies

« Notre partenariat avec la Tony Elumelu Foundation nous permet d’autonomiser la jeunesse à grande échelle, en élargissant les opportunités et la prospérité bien au-delà de nos activités principales. Grâce à ce partenariat, nous continuons de transformer des vies à travers l’Afrique et sommes fiers de renforcer notre engagement en faveur des entrepreneurs et des communautés. »

Peter Ashade, Group CEO, United Capital Group

« Nous sommes fiers d’être associés à la Tony Elumelu Foundation. L’impact généré crée un puissant effet multiplicateur à travers l’Afrique. Notre partenariat repose sur une mission claire : stimuler la prospérité, soutenir les entrepreneurs et garantir que leurs success stories continuent de se développer sur le continent. »

Najim Abdulrazaq, Mentor TEF

« Le monde ne récompense pas les idées. Il récompense l’exécution et, en fin de compte, les résultats. Voir des milliers d’entrepreneurs autonomisés par la Tony Elumelu Foundation est une preuve forte de la dynamique de l’entreprise africaine. Je suis fier de faire partie d’une mission qui investit dans les personnes, car la croissance de l’Afrique en dépend. »

Adaeze Charlyn Udom, Mentor TEF

« La Tony Elumelu Foundation correspond parfaitement à ma conviction fondamentale : le progrès de l’Afrique sera porté par des entrepreneurs qui résolvent des problèmes réels. J’ai constaté de près comment la TEF dote les entrepreneurs des compétences, de la confiance et du capital nécessaires pour bâtir des entreprises durables. »