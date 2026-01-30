Le Syndicat national de l’Éducation (SNE) tire la sonnette d’alarme face à ce qu’il qualifie de violation du protocole d’accord signé le 3 janvier 2026 entre l’État et les partenaires sociaux. L’alerte a été lancée lors d’une rencontre tenue ce jeudi 29 janvier 2026 au siège du syndicat, à Conakry, en présence de responsables syndicaux et d’enseignants concernés.

À cette occasion, le secrétaire général du SNE, Michel Pépé Balamou, a dénoncé le non-respect des engagements pris par l’État, notamment en matière de régularisation administrative et salariale de plusieurs enseignants. « Le protocole d’accord que nous avons signé est très clair. Il était question que tous les noms qui seraient remontés soient débloqués au fur et à mesure », a-t-il rappelé. Or, a-t-il regretté, « nos camarades bloqués depuis décembre 2023 pour certains, juillet 2024 et juillet 2025 pour d’autres, ne sont toujours pas régularisés ».

Le responsable syndical a également évoqué des salaires non versés à la fin du mois de janvier. « Nous venons d’apprendre qu’aucun salaire n’a été débloqué à la fin de ce mois de janvier 2026. Si cela s’avère, cela veut tout simplement dire que le protocole d’accord du 3 janvier 2026 est encore violé », a-t-il dénoncé.

Face à cette situation, le SNE met en garde contre les conséquences sociales d’un tel manquement. « Si les engagements déjà signés ne sont pas respectés, cela va accroître la frustration et créer des troubles dans la société », a averti Michel Pépé Balamou. Tout en réaffirmant son attachement au dialogue social, le syndicat conditionne toutefois toute trêve sociale au respect effectif des engagements de l’État. « Nous sommes preneurs d’une trêve sociale, mais la trêve sociale a un prix. Elle exige le respect strict des engagements déjà signés par le gouvernement », a-t-il insisté, avant de prévenir : « Sans application des engagements, il sera difficile pour les syndicats de l’éducation d’accepter une quelconque trêve sociale. »

Par cette sortie, le Syndicat national de l’Éducation appelle les autorités à agir avec diligence afin d’éviter une nouvelle montée des tensions dans le secteur éducatif.