Face à la multiplication des opérations de déguerpissement des encombrants physiques le long des axes routiers, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, s’est exprimé sur la question ce vendredi 30 janvier 2026.

Dans un message publié sur sa page Facebook officielle, le chef de l’État a tenu à clarifier les motivations de ces opérations, souvent perçues comme brutales par les populations concernées.

« Je m’adresse à vous avec respect et responsabilité », a-t-il d’abord déclaré.

Selon Mamadi Doumbouya, les opérations de libération des routes et des abords des marchés « ne sont ni une sanction, ni un manque de considération envers votre courage et votre travail quotidien ». Elles répondent avant tout, explique-t-il, à des impératifs de sécurité, de santé publique et de protection des populations.

Le président a rappelé que le fait de vendre ou de vivre au bord des routes expose quotidiennement les citoyens, en particulier les femmes et les enfants, à de nombreux dangers, notamment : les accidents de la circulation ; la pollution ;

les maladies respiratoires ;

l’insalubrité alimentaire.

« Aucune nation ne peut se développer durablement si ses routes deviennent des marchés improvisés et si la vie humaine y est constamment menacée », a-t-il souligné.

Reconnaissant le caractère sensible de ces décisions, Mamadi Doumbouya admet qu’elles sont difficiles, mais les juge nécessaires « pour l’intérêt général », afin de bâtir « une Guinée plus sûre, plus propre et plus organisée », où les femmes pourront exercer leurs activités « dignement et en toute sécurité », et où les enfants grandiront dans de meilleures conditions sanitaires.

Il a également assuré que l’État, en collaboration avec les collectivités locales, travaille à l’identification d’espaces adaptés, mieux organisés et plus sûrs, afin de permettre la poursuite des activités économiques « dans le respect de la loi et de la dignité humaine ».

Le chef de l’État a par ailleurs appelé les populations à la confiance, à la patience et au sens du collectif : « Le sacrifice et la discipline d’aujourd’hui sont la protection de demain.Pour nos enfants. Pour notre santé. Pour la Guinée. »