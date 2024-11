Le Conseil d’administration du Fonds africain de développement a approuvé, le mercredi 27 novembre 2024 à Abidjan, un prêt de 80,93 millions de dollars américains au profit du Sénégal et de la Guinée. Ce montant est destiné à la mise en œuvre du Projet d’aménagement de la route inter-États Labé-Mali-Kédougou-Fongolembi.

Ce financement, selon le FAD, contribuera à la construction et au bitumage de ce tronçon routier inter-États, ce qui renforcera l’intégration et le commerce entre les deux pays, soutiendra la résilience des populations et favorisera un écoulement rapide des produits sylvo-agro-pastoraux et miniers.

Ce prêt, accordé par le guichet à taux concessionnels du Groupe de la Banque africaine de développement, s’élève à 41,47 millions de dollars pour le Sénégal et à 39,46 millions de dollars pour la Guinée.

Au total, 240,71 kilomètres (178,11 kilomètres en Guinée et 62,60 kilomètres au Sénégal) de route revêtue en béton bitumineux résilient au climat à 2×1 voies de 3,60 mètres, avec deux accotements de 1,5 mètre, seront construits, en cofinancement avec la Banque islamique de développement (BID), la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et les gouvernements des deux pays.

Le projet prévoit, en outre, l’aménagement de 150 kilomètres de pistes rurales, dont 100 kilomètres en Guinée et 50 kilomètres au Sénégal, ainsi que 20,26 autres kilomètres de voiries en pavé, dont 14,26 kilomètres en Guinée dans les villes de Labé et de Mali (à ne pas confondre avec le pays) et 6 kilomètres de voiries à Kédougou au Sénégal.

Le projet impacte directement une zone dont la population est estimée à 1 370 812 habitants en 2020, soit 4,76 % de la population des deux pays voisins.

Cette route va également offrir aux transporteurs de Mali Yembering une alternative plus intéressante pour accéder au port de Conakry en utilisant le corridor Dakar-Bamako par le sud, qui passe par la ville de Kédougou.

En outre, la construction de pistes rurales connexes jouera un rôle important dans l’approvisionnement en intrants et la collecte et l’acheminement des produits agricoles vers les grands centres de consommation.