Le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) a annoncé ce lundi 28 octobre 2024 la suspension temporaire des activités de 54 partis politiques en Guinée, pour une période de trois mois. Cette décision fait suite à une série de manquements identifiés au cours de l’évaluation des partis, conformément à la loi.

Selon le MATD, ces suspensions visent à assurer une régularité et une conformité aux obligations légales auxquelles chaque parti politique doit se soumettre pour opérer en toute légalité.



Les manquements observés incluent notamment :

“1. Absence d’agrément valide : Certains partis n’ont pas renouvelé ou obtenu l’agrément requis pour exercer leurs activités.

2. Non-communication de la liste des membres de l’organe de direction : Plusieurs partis n’ont pas fourni la liste de leurs dirigeants, indispensable pour assurer une transparence de leur structure organisationnelle.

3. Conflits internes : Des désaccords au sein de l’organe de direction de certains partis empêchent leur bon fonctionnement.

4. Absence de compte bancaire : Certains partis ne possèdent pas de compte bancaire officiel en Guinée, une exigence de la loi pour assurer la transparence de leurs finances.

5. Non-gestion comptable annuelle : La loi impose que les partis tiennent une comptabilité annuelle, certifiée par un cabinet agréé et comprenant les états financiers essentiels : bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie, et notes annexes.

6. Absence de déclaration de modifications statutaires : Des changements dans les statuts ou dans la composition des organes dirigeants de certains partis n’ont pas été notifiés au MATD.

7. Application non autorisée de modifications statutaires : Certaines modifications statutaires ou changements dans les directions n’ont pas reçu l’approbation requise de la part du MATD.

Les partis concernés ont trois mois pour remédier à ces manquements. Faute de régularisation à l’issue de cette période, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation pourrait prononcer la dissolution définitive des partis non conformes.

Cette mesure vise à encourager la transparence et la bonne gouvernance au sein des formations politiques, dans le respect des lois en vigueur”.