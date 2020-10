Quelques semaines seulement après la tenue de l’élection présidentielle, les citoyens de la ville aurifère de Siguiri s’inquiètent de la flambée des prix de certains produits de consommations.

Fanta Kaba est marchande étalagiste au grand marché Djoliba « je suis très inquiète du comportement des commerçants grossiste de Siguiri, actuellement un sac de riz est vendu à 370.000 GNF chez certains et 400.000 GNF chez d’autres et pourtant bien avant l’élection présidentielle le sac de riz était à 330.000. Je dirais que l’État n’existe plus à Siguiri.

Plus loin, dame Kaba revient sur le prix de certains produits, un bidon d’huile d’arachide de 20 litres est vendu à 285.000 GNF à la place de 245.000 GNF et le kilogramme de poisson est vendu à 35.000 GNF en lieu et place de 25.000.

Thierno Adama Diallo est ménagère, elle se dit très surprise par les différents prix sur le marché.

Cependant, elle demande aux commerçants de revenir vers le coran et consulter les pages où la réglementation et les principes de vente sont écrits.

«Ils font exprès de rendre les prix des denrées alimentaires inaccessibles, car l’élection a trouvé déjà que des stocks étaient là. Même le pain est vendu dans certains endroits de la ville à 4 000 GNF. Dans mon quartier Siguiri Koura 2, il faut que l’État manifeste sa volonté auprès des pauvres citoyens qui vivent difficilement », a t-elle fait savoir.

Dans la même lancée, l’autorité communale à travers le maire Koumba Sékou Magassouba a interpellé les commerçants à revenir au prix initial.

Billy Nankouman Keita