L’ancienne ministre guinéenne de la Coopération internationale, Diéné Keita, a été nommée Directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) par le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

« Nous sommes ravis d’annoncer que Diéné Keita, de Guinée, a été nommée aujourd’hui par le Secrétaire général de l’UNFPA, António Guterres, au poste de Directeur exécutif de l’UNFPA. Nous nous réjouissons de soutenir le nouveau Directeur exécutif de l’UNFPA dans la réalisation des #ObjectifsMondiaux et la garantie des droits et des choix pour tous », a publié l’agence onusienne sur son compte X.

Mme Keita succède à Natalia Kanem, du Panama, à laquelle le Secrétaire général a exprimé sa « profonde gratitude pour son engagement remarquable en faveur de l’Organisation ».

Actuellement Directrice exécutive par intérim du FNUAP, Mme Keita occupait depuis 2020 le poste de Directrice exécutive adjointe du Fonds.

Forte de plus de trente années d’expérience dans le développement international et la fonction publique, elle a également été ministre de la Coopération et de l’Intégration africaine en Guinée.

Au sein du système onusien, Mme Keita a exercé plusieurs fonctions de haut niveau au FNUAP, notamment en tant que représentante au Nigéria et en République démocratique du Congo. Elle a aussi été Coordonnatrice résidente des Nations Unies en Mauritanie, au Bénin et en RDC. Elle a entamé sa carrière aux Nations Unies en 1990, au sein du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).