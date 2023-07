L’usine Syli Ciment, dirigée par Elhadj Bailo Sow de la Société de gestion et de construction guinéenne (SGCG), est sur le point de livrer sa première production.

Les travaux lancés en 2020 sont presque terminés, avec seulement la mise du béton dans la cour restante. Le côté administratif est en ordre, avec l’arrêté d’exploitation obtenu, et l’attestation de mise en vente du produit est en cours d’inspection. Le promoteur promet que Syli Ciment, avec une capacité de production de 1 million 600 mille tonnes, satisfera la population en fournissant du ciment de qualité à moindre coût dans tout le pays.

“Non seulement nous allons produire un produit de qualité à moindre coût, mais le ciment sera également accessible dans tout le pays. L’installation a une capacité totale de 1 million 600 mille tonnes, mais le premier broyeur installé permettra de produire 800 mille tonnes de ciment par an au cours de cette première année”, a-t-il expliqué, avant d’ajouter que depuis sa création en 2015, la SGCG S.A s’est spécialisée dans l’investissement, l’innovation au développement, les travaux publics et équipements publics, logements sociaux, entretien des voiries publiques et la fourniture de matériel dans divers domaines (construction, électricité, centrale thermique, centrale hydro-électrique, éducation, santé, agriculture, foresterie, pistes, bitumage route), visant à améliorer les conditions de vie des populations en Guinée et dans la sous-région.

La société exporte et importe également des produits et des technologies de dernière génération selon les besoins de consommation des sociétés Guinéennes.