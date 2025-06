Lors de l’Assemblée générale de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) ce samedi 28 juin 2025, le coordinateur de la cellule de communication du parti, Souleymane Souza Konaté, a vivement réagi à la décision du ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation (MATD) suspendant le congrès statutaire prévu le 6 juillet prochain.

Dès sa prise de parole devant des militants fortement mobilisés, Souza Konaté a rejeté catégoriquement toute idée de réintégration de certains dissidents, qu’il n’a pas hésité à qualifier de “traîtres”, les accusant même de vol de matériel appartenant au parti. “Aujourd’hui, le MATD prend une décision de suspendre pour la deuxième fois la tenue de notre congrès. On nous demande de réintégrer des traîtres, des hypocrites, des lâches. Et parmi eux, certains sont des voleurs puisqu’ils ont pris du matériel de l’UFDG. Est-ce que vous acceptez la réintégration de ces lâches ?”, a-t-il lancé à la foule, qui a répondu d’une seule voix : Non !

Répondant à ceux qui s’interrogent sur la réaction de l’UFDG, il a indiqué sans ambages : “Le ministère de l’Administration du territoire a sa réponse.”

Il s’en est ensuite pris directement au ministre en charge du département, Ibrahima Kalil Condé, l’accusant d’agir par légèreté ou par abus de pouvoir. “Monsieur le ministre de l’Administration du territoire, si on vous a donné un document que vous avez signé sans le lire, vous avez été induit en erreur et il est temps de corriger cette erreur. Si, en revanche, vous l’avez signé en toute connaissance de cause, cela signifie que vous ne méritez pas votre poste, car un ministre de la République n’est pas un juge.”

Souza Konaté a également alerté sur les risques que de telles décisions peuvent engendrer, rappelant les causes profondes de nombreux conflits à travers l’histoire. “Quand on observe de manière objective les causes profondes des conflits qui ont déchiré d’autres peuples, on constate que ce sont souvent les mêmes armes : l’exclusion, l’injustice, la marginalisation. Il n’y a pas de paix dans la division et dans la manipulation ethnique. Il n’y a pas de paix lorsque les richesses de la nation ne sont pas réparties équitablement.”

Lançant un appel à la responsabilité des dirigeants, il a rappelé le caractère transitoire de tout pouvoir. “Tout pouvoir est éphémère. Rien n’est éternel. Et aucun abus ne reste impuni. L’histoire de notre pays en fournit des exemples : ceux qui criaient hier Dadis ou la mort, ou Sans Alpha, c’est le chaos, sont aujourd’hui les mêmes à scander Doumbouya Koudé.”

Malgré les tensions persistantes entre l’UFDG et les autorités de la transition, Souza Konaté a réaffirmé la détermination de son parti à poursuivre son agenda politique. Il a également annoncé des actions imminentes.

“À ceux qui nous harcèlent et nous oppriment, sachez que nous poursuivons notre travail comme si nous n’avions jamais reçu vos courriers. Nos avocats, que nous saluons pour leur engagement, se réuniront dans les prochaines heures. Et d’ici lundi ou mardi, une décision sera prise.”