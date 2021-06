La disparition d’Elhadj Biro Kanté, crée un vide au sein du PDG-RDA, dirigé par des jeunes, majoritairement, à en croire le président par intérim de la formation politique de feu Sékou Touré.

Décédé des suites d’un malaise au Maroc, Elhadj Biro fut ce grand homme, aux yeux d’Oyé Béavogui. Un compagnon d’indépendance, un acteur décisif et majeur sous la première République.

«Elhadj Biro est le symbole de la dignité et de la loyauté par rapport à l’héritage assigné par le président Ahmed Sékou Touré, responsable suprême de la Révolution. Il était l’un des témoins oculaire de toute l’histoire politique de la Guinée aujourd’hui. Donc pour nous, c’est une perte inestimable, une plus grande perte», regrette le député.

Elhadj Biro Kanté aura été ce conseiller de la jeune génération du PDG-RDA, ajoute le président par intérim de ce parti.

«Ce qui nous rend encore plus triste, c’est l’un de nos grands conseillers. Bien qu’il était au Maroc, il appelait à longueur de journée pour avoir des nouvelles, et nous conseiller par rapport à nos orientations. Certes, il va être difficile qu’on puisse trouver un remplaçant d’Elhadj Biro, mais tous les conseils qu’il a laissés, par rapport à la révolution, à la fidélité aux idéaux du père fondateur, on a pris bon note de tout cela», soutien Oyé Béavogui.

Le rapatriement du corps et les obsèques feront l’objet d’un communiqué, d’après notre répondant.