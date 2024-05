À l’occasion d’une conférence de presse qu’il a animée ce mercredi 29 mai 2024, le président du Rassemblement pour la République (RPR), s’est exprimé sur la situation sociopolitique du pays. Diabaty Doré dénonce le silence “coupable” des leaders religieux, de la France et des institutions internationales vis-à-vis de la conduite de la transition par le CNRD.

Dans sa communication, ce membre de l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD), a d’abord rappelé les engagements pris par le CNRD après le putsch du 5 septembre 2021. Pour Diabaty Doré, la junte dirigée par le Général Mamadi Doumbouya fait pire aujourd’hui à la population guinéenne.

« Ceux qui se faisaient passer pour des anges sont devenus plus démons que le mot. Comme chacun le sait, le pays va plus mal sous cette transition et c’est le moins qu’on puisse dire. Combien parmi nos compatriotes croupissent aujourd’hui en prison en violation flagrante de leurs droits les plus élémentaires ? Combien de Guinéens vivent de nos jours en exil, fuyant l’injustice et l’arbitraire établis en mode de gouvernance dans leur pays ? Combien de Guinéens ont été froidement assassinés depuis le 05 septembre 2021 ?», s’interroge le leader du RPR.

Pour ce collaborateur de Cellou Dalein Diallo, « le mal est le comportement liberticide et criminel du CNRD. Mais le pire, croyez-moi, reste le silence coupable de nos institutions continentales comme la CEDEAO (ce lion édenté) et surtout la complicité malveillante et maladroite de la France dont le soutien à la nouvelle dictature en Guinée ne fait l’ombre d’aucun doute. A la démocratie, à ses rapports historiques avec le peuple de Guinée, à l’Etat de droit et aux droits humains, la France de monsieur Emmanuel Macron a préféré soutenir le despotisme du Général Mamadi Doumbouya, ancien légionnaire français.

Société civile matraquée, les partis politiques menacés de dissolution, les activistes des droits de l’homme traqués sans arrêt, les médias bâillonnés, telle est l’image que renvoie de nos jours la transition guinéenne que la France de Macron s’obstine à soutenir et accompagner peu importe le prix à payer en terme de droits humains ».

Plus loin, le politique affirme qu’aujourd’hui, « il n’est à prouver à personne que le retour à l’ordre constitutionnel n’est plus à l’ordre du jour. La priorité pour Mamadi Doumbouya, son Premier Ministre et ses compagnons reste comment jouer le dilatoire pour ne pas voir le retour à l’ordre constitutionnel.

Mais fort malheureusement pour eux, le peuple de Guinée a très vite compris la manœuvre et reste désormais sur ses gardes. Aucune confiscation du pouvoir ne saurait être tolérée désormais en Guinée. Seul le peuple a et doit avoir le dernier mot.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’invite les leaders religieux à ne pas attendre que la situation pourrisse pour se lever. Nous sommes déjà en situation de crise et c’est le bon moment de prendre son bâton de pèlerin pour dire la vérité à qui de droit avant qu’il ne soit trop tard ».