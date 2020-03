L’UFR ne reconnaîtra pas les résultats du référendum constitutionnel

L’Union des forces républicaines (UFR) ne reconnaîtra pas les résultats du référendum constitutionnel publiés vendredi par la commission électorale nationale indépendante (CENI).

L’annonce a été faite ce samedi 28 mars 2020, par le secrétaire exécutif du parti, lors d’un entretien qu’il nous a accordé.

Saikou Yaya Barry rassure par ailleurs que la pression va continuer au niveau national pour empêcher que cette constitution ne se passe: « Cette constitution n’est qu’une constitution d’Alpha Condé, et de ses soldats qui sont à sa solde. Ce n’est pas une constitution qui doit être respectée, ça ne sera pas une constitution qui sera applicable en Guinée pour une Guinée normale. C’est une constitution taillée pour le RPG et Alpha Condé pour qu’il puisse se maintenir au pouvoir jusqu’à sa mort. Et notre combat va continuer pour qu’il quitte le pouvoir. C’est ça la réalité. Ce n’est pas une constitution, c’est un bout de papier que personne ne reconnaîtra. Non seulement les sanctions vont tomber au niveau international, et je vous assure qu’au niveau national, la pression continuera. »