Annoncé courant 2025 par le chef de la junte, le retour à l’ordre constitutionnel n’aura pas lieu cette année si on en croit à la déclaration du ministre porte-parole du gouvernement lors d’un déjeuner de presse, ce mercredi 29 janvier 2025.

« Est-ce que l’année 2025 sera une année où toutes les élections vont avoir lieu ? Je pense que c’est non, c’est impossible », a déclaré d’emblée Ousmane Gaoual Diallo.

Et pour cause? Le ministre explique : “Il faut compter à peu près trois semaines. On sera au mois de juin. Il n’est pas possible d’organiser des élections en Guinée au mois de juillet, au mois d’août, peut-être même en septembre. Ça veut dire qu’il faut répartir soit en septembre ou en octobre pour les élections suivantes, que ce soit la présidentielle ou les autres élections, suivant la déclinaison de la Constitution. Il y a un chronogramme que l’administration du territoire va prononcer. Donc il faut compter peut-être deux grandes élections majeures cette année et puis les autres vont suivre l’année suivante”, a-t-il expliqué.

Avant d’arriver à la présidentielle, il y a d’abord d’autres élections, entre autres : le référendum, les sénatoriales, les législatives, les communales, ainsi que les districts et les quartiers, a souligné le ministre Gaoual. “Ça veut dire que ce sont de grandes élections qui vont jalonner la suite du calendrier dans notre pays. Donc 2025, clairement, il y aura le référendum et probablement avec une élection majeure”.