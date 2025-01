Selon le rapport “Tracking SDG 7: The Energy Progress Report”, publié en juin 2023, 83% des personnes vivant dans l’obscurité dans le monde se trouvent en Afrique, soit 600 millions d’individus sans accès à l’électricité. Comment combler ce déficit énergétique crucial, sans lequel le développement économique de l’Afrique demeure impossible ? Cette question a été au cœur du Sommet africain de l’énergie Mission 300, qui s’est tenu les 27 et 28 janvier 2025 en Tanzanie.

A l’issue du sommet, les 30 chefs d’État et de gouvernement africains présents ont approuvé la Déclaration sur l’énergie de Dar es Salaam, qui va être transmise au Sommet de l’Union africaine pour approbation en février, et constitue une étape clé dans la réduction du déficit énergétique en Afrique. L’objectif vise à raccorder 300 millions de personnes en Afrique à l’électricité d’ici 2030.

Les partenaires de Mission 300 se sont engagés sur un appui dépassant les 50 milliards USD pour augmenter l’accès à l’énergie dans toute l’Afrique.

Groupe de la Banque africaine de développement et Groupe de la Banque mondiale : 48 milliards de dollars de financement prévu pour Mission 300 d’ici 2030, un objectif susceptible d’évoluer en fonction des besoins liés à la mise en œuvre;

Agence française de développement : 1 milliard d’euros à l’appui de l’accès à l’énergie en Afrique;

Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures : entre 1 et 1,5 milliard de dollars à l’appui de Mission 300;

Groupe de la Banque islamique de développement : 2,65 milliards de dollars à l’appui de Mission 300 et de l’accès à l’énergie en Afrique entre 2025 et 2030;

Fonds OPEP : 1 milliard de dollars à l’appui de Mission 300 et de l’accès à l’énergie en Afrique.

Douze pays dont la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo, le Libéria, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Tanzanie ont présenté des pactes énergétiques nationaux détaillés. Ceux-ci fixent des objectifs clairs : renforcer l’accès à l’électricité, accroître la part des énergies renouvelables et attirer davantage de capitaux privés, selon la Banque mondiale.