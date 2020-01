Deuxième journée de la « résistance » du FNDC : de violents affrontements signalés à Cosa (Nassroulaye)

La « résistance » active et permanente lancée par le Front National pour la Défense de la Constitution (Fndc) se poursuit à Conakry, ce mercredi 29 janvier 2020.

Si du côté de l’axe Hamdallaye-Cosa, en passant par Bambeto et Koloma, un calme précaire règne depuis ce matin, de l’autre côté des rails, secteur (Nassroulaye) des heurts on éclaté depuis 15h entre forces de l’ordre et manifestants.

Les forces de l’ordre tentent à tout prix de rétablir l’ordre, à coup de gaz lacrymogènes et des tirs de de sommation.

À rappeler, que c’est au même endroit, que Mamadou Lamarana Bah a reçu une « balle » hier mardi 28 janvier 2020.