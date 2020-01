Classement 2019 des démocraties africaines: La Guinée dans le rouge

L’Economist Intelligence Unit (EIU) a publié son classement son rapport 2019 sur la situation de la démocratie dans le monde. Sur les 54 pays africains, 50 ont été classés dans les catégories suivantes: régime autoritaire, hybride, démocratie imparfaite et pleine démocratie.

Le haut du tableau africain est occupé par l’Île Maurice (avec un score de 8.22) qui est le seul pays africain considéré comme « pleine démocratie » et occupe le 18e rang mondial devant la France et les Etats Unis. Le Bostwana (7.81), le Cap-vert (7.78), l’Afrique du Sud (7.24) et la Tunisie (6.72) complètent le top 5 africain.

Le Sénégal (5.81) occupe le 9e rang continental, le Mali (4.92) est 19e et la Côte d’Ivoire (4.05) est classée 23e démocratie africaine, ces trois pays sont considérés comme « hybride ». La Guinée (3.14) désignée comme « régime autoritaire » est classée 36e africain et 132e mondial ex-æquo dans le classement africain avec l’eSwatini.

Le bas du tableau est garni par respectivement : le Burundi (2.15), la Libye (2.02), la guinée Equatoriale (1.92), le Tchad (1.61), la République Centrafricaine (1.32) et la RD Congo (1.13).