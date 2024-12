Arrêté depuis jeudi au poste frontalier de Pamelap en partance pour Freetown, Aliou Bah a été auditionné au Haut commandement de la gendarmerie et placé en garde à vue, prolongée jusqu’à lundi. Son parti, le Mouvement démocratique libéral, a exprimé son indignation et dénoncé la violation des droits de son leader.

Lors d’une conférence de presse, ce samedi 28 décembre 2024, le premier porte-parole du MoDeL a déclaré que Aliou Bah a été arrêté sans mandat. “Monsieur Aliou Bah était en partance pour la Sierra Leone lorsqu’il a été interpellé. Mais, bien avant cela, il n’y pas eu de mandat d’arrêt au préalable, il n’y a pas eu de réquisition de comparution forcée. Car, M. Aliou Bah est connu de tous, son domicile est connu, son lieu de travail est connu, mais aussi son siège est connu”, a souligné Moïse Diawara.

Accusé d’offense au chef de l’Etat, Aliou Bah reste en garde-à-vue jusqu’à lundi. Pour le MoDeL, cette procédure résulte d’une tentative de le faire taire. “Aujourd’hui, nous connaissons la démarche du CNRD. Nous savons qu’ils sont dans une démarche d’intimidation flagrante de l’opposition, d’intimidation flagrante de toutes les voix critiques et libres (…) Cette arrestation de Aliou Bah, est une attaque contre la démocratie mais aussi contre les libertés fondamentales. Car, comme on le dit souvent, lorsque la vérité dérange, la répression devient l’arme des faibles. Aujourd’hui, nous en tant que MoDeL, nous dénonçons cette manœuvre autoritaire visant à museler l’opposition et à instaurer la peur”, a souligné Moise Diawara, avant de déplorer “les mauvaises conditions de détention”, en tenant le CNRD, responsable de tout ce qui arriverait Aliou Bah.

Alphonse Iffono