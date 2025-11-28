Dans un décret lu tard dans la soirée du jeudi 27 novembre 2025 sur la télévision nationale, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a annoncé l’ouverture officielle de la campagne pour l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. Celle-ci débutera ce vendredi 28 novembre à 00h00 et prendra fin le jeudi 25 décembre à 23h59.

Selon l’article 2 du décret, les manifestations, réunions et rassemblements électoraux devront se tenir dans le strict respect des lois et règlements encadrant les activités politiques. Le texte souligne également que la Haute Autorité de la Communication (HAC) est chargée d’assurer la régulation des médias durant toute la période de campagne, veillant notamment à garantir un traitement équitable de l’ensemble des candidats par les médias publics et privés.