Le ministre de l’économie et des Finances a insisté ce mercredi sur la nécessité pour le gouvernement d’améliorer l’accès à l’électricité dans le développement économique du pays. Il souligne que la fourniture de l’électricité pourrait contribuer à accélérer le développement économique du pays.

“ Tout ce que nous projetons en termes d’installation d’unités industrielles, nous devons non seulement satisfaire les concitoyens, mais aussi avoir des unités de production de quantité d’énergie pour l’opérationnalisation de notre tissu industriel”, a-t-il déclaré, soulignant l’importance d’élargir ce programme dans les zones rurales.

“L’installation des unités privées à l’intérieur va être également un palliatif et qui permettra d’aider nos concitoyens. Avoir accès à cette électricité pour le bien-être dont en tout cas l’impact ne cesse que de croître et ce que ça crée. d’un écosystème d’affaires et de production à travers des agropoles, des conserveries et d’autres fonds de business qui pourront naître de l’installation d’une plateforme énergétique” a-t-il expliqué reiterant un engagement ferme du gouvernement.

“Je tiens cet engagement solennel pour justement cette quantité de M30, M300, sur lequel nous avions parié, et dont le premier sommet s’est tenu en Tanzanie. Nous allons dupliquer tout ça pour un accès équitable de notre population. M300, c’est l’accès de près de 300 millions d’Africains à l’électricité dans un horizon allant de 2025 à 2030”, a-t-il insisté, rappelant que la Guinée est dans cette dynamique.

“Nous ne devons qu’amplifier cette tendance pour être au rendez-vous du bilan et nous donner encore un cadre de vie très sain et très apaisé pour nos concitoyens. L’électricité, ce n’est pas un luxe, c’est une nécessité pour l’installation de tous les potentiels et la mise en production de tous les potentiels de production agricole, de production industrielle et même des start-up qui en ont besoin pour avoir un effet de diffusion sur l’économie et dans sa globalité”, a conclu le ministre.