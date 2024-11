En tournée en région forestière dans le cadre de l’actualisation des bureaux de vote, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Kalil Condé, a donné des instructions fermes concernant l’installation des nouveaux chefs de quartier.

Au micro de la télévision nationale, le ministre Ibrahima Kalil Condé a déclaré qu’il avait déployé 98 cadres de son département sur toute l’étendue du territoire national pour l’actualisation du découpage territorial et l’identification des places publiques devant abriter les bureaux de vote. L’objectif de cette mission est de permettre non seulement de connaître avec précision le nombre exact des secteurs, des quartiers et districts par communes, par sous-préfectures, par préfectures et par régions administratives du pays.

« Cela permettra également de rapprocher les bureaux de vote des électeurs pour faciliter le vote. Ma mission s’inscrit dans le cadre de la supervision de cette actualisation des bureaux de vote », précise le ministre.

En s’assurant du niveau d’application de la décision relative à la désignation des présidents du conseil de quartier et de district, mais aussi des difficultés rencontrées dans cet exercice, le patron du MATD a donné des instructions aux administrateurs territoriaux.

« Il nous a seulement rappelé l’enquête de moralité et a précisé qui doivent être les nouveaux chefs de quartier. Il a demandé qu’il n’y ait pas de recyclage du tout. Donc nous sommes fondés sur cela et c’est sur cette base que nous allons évoluer », s’est engagé Lamine Keita, gouverneur de la région administrative de N’Zérékoré.