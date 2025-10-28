La Guinée s’apprête à entrer dans l’histoire du sport africain. Du 28 au 30 novembre 2025, les îles de Kassa vibreront au rythme de la première Coupe d’Afrique des Nations de natation en eau libre. Un rendez-vous inédit qui vise à promouvoir la natation en milieu naturel et à renforcer la place du continent dans cette discipline en plein essor.

Lors d’une conférence de presse, la présidente de la Fédération guinéenne de natation , Dr Mbembé Sakho , a salué « une fierté nationale ». “Combien de fois la Guinée va rester dans l’histoire comme étant le premier pays à organiser la Coupe d’Afrique de natation ? Organiser cette compétition sur les magnifiques îles de Kassa est un symbole fort, celui d’une Guinée ouverte sur l’Afrique et engagée dans la promotion du sport et de la jeunesse”, a-t-elle déclaré.

Pour cette première édition, une dotation globale de 14 000 dollars américains , soit environ 121,6 millions de francs guinéens , récompensera les meilleurs nageurs. “On commence petit, mais c’est une étape historique.

Parmi les 54 pays africains, c’est la Guinée qui ouvre la voie”, a ajouté le Dr Sakho. La fédération compte mettre l’accent sur trois ambitions majeures : promouvoir les talents africains , valoriser la jeunesse et faire de la natation un vecteur de cohésion et de rayonnement continental .

De son côté, MASS Barry , directeur national adjoint au ministère des Sports , a exprimé le soutien de son département à cette compétition. “Il y a des pays qui n’ont même pas accès à la mer. Nous, la nature nous l’a offerte. En accueillant cette compétition, nous valorisons nos atouts et notre hospitalité”, a-t-il déclaré.

Avec cette première Coupe d’Afrique de natation en eau libre , la Guinée s’affirme comme un nouveau pôle du sport africain. En novembre prochain, la mer de Kassa se transformera en un théâtre aquatique symbolisant une Afrique sportive, unie et ambitieuse.