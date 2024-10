Elumelu et d’autres dirigeants mondiaux du secteur financier ouvriront la séance plénière du FII intitulée « Conseil des Acteurs du Changement : Banque et Investissement ». Il interviendra également lors d’une discussion informelle intitulée « Panorama de l’Entrepreneuriat Africain », où il défendra l’entrepreneuriat, l’investissement dans la jeunesse et mettra en avant la présence en forte croissance de United Bank for Africa (UBA) dans le Golfe.

Riyad – le 21 octobre, 2024: Tony Elumelu, Président de Heirs Holdings et de United Bank for Africa (UBA), et Fondateur de la Tony Elumelu Foundation (TEF), co-présidera le New African Summit lors de la huitième édition du Future Investment Initiative (FII) à Riyad, en Arabie Saoudite.

Sous le thème « Horizons Infinis », le FII réunira certains des leaders les plus influents du monde pour démontrer comment l’investissement peut servir de catalyseur pour un avenir prospère et durable, repoussant les limites de ce qui est possible pour l’humanité. Elumelu apportera son point de vue en tant que dirigeant d’entreprise et philanthrope catalyseur.

L’Afrique sera au cœur des discussions au FII. M. Elumelu, l’une des voix les plus en vue sur l’agenda de la transformation de l’Afrique, plaidera en faveur de l’entrepreneuriat et des investissements dans la jeunesse comme moyens d’accélérer la croissance économique et le développement de l’Afrique. Il s’inspirera de l’impact et du modèle unique de la Tony Elumelu Foundation, la principale fondation philanthropique qui soutient une nouvelle génération d’entrepreneurs africains, favorisant l’éradication de la pauvreté et la création d’emplois à travers le continent.

Le 29 octobre, M. Elumelu rejoindra d’autres dirigeants d’entreprises mondiaux lors de la séance plénière d’ouverture, intitulée « Conseil des acteurs du changement : Banque et Investissement », pour discuter de la possibilité pour les leaders visionnaires de créer de nouveaux systèmes économiques embrassant l’innovation.

Illustrant l’intérêt mondial pour les entreprises du groupe HH et la diversité du portefeuille d’investissements de HH, le Forum verra également la participation d’autres cadres supérieurs de Heirs Holdings.

• Owen Omogiafo, Présidente et Directrice Générale de Transcorp Group, l’une des principales entreprises cotées d’Afrique avec des investissements stratégiques dans les secteurs de l’énergie, de l’hôtellerie et de l’électricité, guidée par sa mission d’améliorer les vies et de transformer l’Afrique, rejoindra d’autres dirigeantes mondiales dans le secteur de l’énergie lors du sommet HERizon pour discuter de la manière dont les femmes peuvent soutenir des chaînes d’approvisionnement durables.

• Osa Igiehon, Directeur Général de Heirs Energies, partagera ses perspectives sur la transition et la sécurité énergétique lors de sa session consacrée à l’avenir énergétique de l’Afrique grâce aux investissements verts. Heirs Energies a eu un impact significatif au Nigeria, en favorisant l’autosuffisance énergétique grâce à une expansion rapide de la production de pétrole et de gaz et en développant des chaînes de valeur énergétique, contribuant ainsi à la stratégie énergétique intégrée de HH.

• Muyiwa Akinyemi, Directeur Général Adjoint du Groupe United Bank for Africa, participera à une table ronde, en s’appuyant sur sa carrière au sein de la Banque Mondiale d’Afrique. La présence du Groupe UBA dans le CCG est essentielle pour renforcer les liens économiques entre l’Afrique et le Golfe, reflétant un engagement en faveur de l’investissement transfrontalier et de la croissance durable.

La Tony Elumelu Foundation organisera également une session plénière en marge du FII, centrée sur l’entrepreneuriat des jeunes et son rôle essentiel dans la création d’une prospérité partagée sur le continent.

En tant que défenseur de l’Africapitalisme, M. Elumelu a longtemps promu l’entrepreneuriat comme clé pour accélérer la croissance économique à travers l’Afrique, profitant de sa présence au FII pour mettre en lumière les vastes opportunités d’investissement du continent.

M. Elumelu a déclaré : « La relation entre l’Afrique et le Golfe est devenue un partenariat économique florissant, stimulant la croissance dans les deux régions. Je suis fier de coprésider le New Africa Summit au FII, où nous explorerons des opportunités d’investissement mutuellement bénéfiques entre l’Afrique et le Golfe et soulignerons le rôle clé de l’entrepreneuriat dans la transformation des visions en projets. Ensemble, l’Afrique et le Golfe construisent un héritage de prospérité partagée pour un avenir meilleur. »

A PROPOS DE TONY ELUMELU

D’origine nigériane, Tony Elumelu, que Time a désigné comme l’une des personnalités les plus influentes du monde en 2020, est l’un des entrepreneurs, hommes d’affaires et philanthropes les plus respectés d’Afrique. Il est Président de Heirs Holdings, une société d’investissement de premier plan appartenant à sa famille, et de United Bank for Africa (UBA), une banque gloable présente sur quatre continents et originaire d’Afrique subsaharienne. Nommé parmi les 50 Africains les plus riches par Forbes, M. Elumelu a consacré 100 millions de dollars de sa fortune à 20 000 entrepreneurs répartis dans 54 pays africains grâce à la Tony Elumelu Foundation (TEF), dont il est le Fondateur.