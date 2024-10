Le rapport final de l’évaluation des partis politiques 2024, réalisé par le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) via la Direction Nationale des Affaires Politiques et de l’Administration Électorale (DNAPAE), à propos de la dissolution de 53 partis politiques. Cette mission d’évaluation, réalisée entre le 17 juin et le 30 septembre 2024, visait à vérifier la conformité des partis aux exigences légales définies par la Loi Organique L/91/002/CTRN du 23 décembre 1991.

Deux motifs principaux ont été retenus pour justifier cette décision :

Le ministère a souligné, entre autres, les raisons suivantes : « Non-respect des conditions de constitution d’un parti politique ; partie introuvable ». Sur les 211 partis effectivement répertoriés et invités à retirer les kits d’évaluation au MATD, ces formations n’ont ni participé à une élection depuis leur création, ni nommés de responsables. Elles ne possèdent ni adresses physiques, ni contacts électroniques valides. À ce titre, elles ne disposent d’aucune existence légale auprès des autorités, a précisé le rapport.

Ainsi, les 53 partis concernés par la dissolution se sont révélés injoignables, sans représentants, ni adresses physiques ou électroniques, et sans aucune participation aux activités politiques (notamment aux élections) depuis leur création.