A Conakry, la capitale, et à l’intérieur du pays, l’insécurité refait surface ces derniers moments dans plusieurs quartiers. Face à cette situation, le Premier ministre a pris des mesures.

Attaque à main armée, avec à la clé des cas de morts et des fortes sommes d’argent emportées, des assassinats ciblés et des cambriolages, sont entre autre les cas dont sont victimes en longueur des journées les citoyens. Une triste réalité qui préoccupe le Premier ministre guinéen. Dr Bernard Goumou a évoqué le sujet ce jeudi 27 octobre en Conseil des ministres.

« A travers des remontées d’information du ministère de la Sécurité, il a été rapporté, il y a quelques jours, qu’un vigile aurait été retrouvé ligoté et tué dans la commune de Matoto. Deux autres attaques à main armée ont également été signalées dans la même commune, où un jeune étudiant en licence aurait été fauché à Sangoyah. Le 21 octobre dernier, une boutique de vente de produits cosmétiques et de changes de monnaie avait aussi été cambriolée par des inconnus dans un grand marché de la capitale. Une autre boutique aurait été également vidée de son contenu par des hommes armés à Kindia », rapporte le porte-parole du Gouvernement dans son compte rendu du Conseil des ministres du 27 octobre.

Sur la question des violences faites aux femmes, le Premier Ministre a fait un constat amer sur l’intensification des cas de viols. Selon Ousmane Gaoual Diallo, citant les données de la médecine légale, 12 cas de viol seraient enregistrés en moyenne par jour ».

Dans la perspective de rassurer et de mettre en confiance les concitoyens, le Chef du Gouvernement a invité les Ministres en charge de la Sécurité et de la Protection Civile, de la Défense et de l’Administration du Territoire « à travailler d’urgence et en synergie, sur un plan renforcé de lutte contre le banditisme et le crime organisé, car, il ne doit pas y avoir de tolérance pour les hors-la-loi ».

Pour faciliter la synergie d’actions entre les autorités et la population, le Premier ministre fait des propositions aux départements ministériels censés s’impliquer dans cette lutte.

« Il a exhorté les Ministres en charge de la Sécurité et des Télécommunications, de rendre opérationnel les numéros verts, afin de faciliter l’accès rapide aux services de sécurité et de la défense dans les zones signalées en cas d’urgence », a conclu le porte-parole du Gouvernement.