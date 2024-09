Le Premier ministre a livré, ce samedi 28 septembre 2024, son discours à la 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU. À cette occasion, Bah Oury a demandé la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies afin qu’il reflète véritablement la diversité et les aspirations du monde d’aujourd’hui, y compris celles de l’Afrique.

Avec ses 54 États, soit un quart des membres de l’ONU, le chef du gouvernement guinéen a déclaré que le continent africain ne peut plus être relégué à “une place secondaire dans les décisions qui concernent la paix et la sécurité mondiales”. De ce fait, il a demandé la réforme du Conseil de sécurité afin que “l’Afrique obtienne des sièges permanents, avec tous les droits qui y sont associés, y compris le droit de veto”.

“L’Afrique a démontré sa capacité à contribuer activement aux solutions de paix régionales et internationales. Il est temps que sa voix, celle de plus d’un milliard d’habitants, soit entendue de manière juste et équitable dans les plus hautes instances de décision mondiale. Pour garantir une paix véritablement inclusive et durable, il est crucial que l’Afrique ait une place légitime au cœur du Conseil de sécurité des Nations Unies”, a précisé Bah Oury.