Les hommes de médias ont tenu un sit-in devant le gouvernorat de la ville de Labé ce mercredi 28 septembre, pour le exprimer leur ras-le-bol, envers les autorités de la Haute autorité de la communication (HAC) qui ne cessent, d’après eux, d’exercer des sanctions sur des journalistes en toute violation des procédures.

C’est dans les environs de 9heures que la mobilisation a commencé dans l’enceinte de la cour de la commune urbaine de Labé. De là, ces hommes de médias, se sont dirigés au gouvernorat munis de papiers rames, sur lesquels on peut lire: ‘’ Non au musellement de la presse! Vive la presse pour que vive la démocratie! Nous voulons une HAC libre et indépendante ou encore non à la violation des procédures…”

En face du gouverneur de région, le colonel Robert Soumah, un discours a été lu: «Des bavures sont perpétrées au quotidien par la HAC sur des journalistes. Faudrait-il dans un lot de cas, rappeler certains que l’opinion a encore en mémoire tels que:

– la suspension d’Ibrahima Sory Lincoln Soumah de FIM FM, pour une durée de dix (10) jours;

– la suspension de N’Fally Guillavogui, du Groupe Evasion Guinée pour une durée de 10 jours;

– Aly Badara Soumah, de Sabari FM qui a été avertit par la HAC;

– la suspension de Mamadou Mathé BAH, de Minkailou Barry et Kalil Camara, tous de la radio Nostalgie, pour une durée d’un mois;

– la suspension de l’émission Africa2015 sur la radio Nostalgie pour une durée d’un mois.

Toutes ces décisions de la HAC sont prises en toute violation de la procédure», ont-ils rappelé.

Après ce discours, le gouverneur a demandé qu’on lui remette le mémorandum, avant de dire quelques mots: «Je vais remonter les informations à Conakry et a qui de droit. Je vous remercie.»

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinée360.com