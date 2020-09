L’association des victimes, parents et amis du 28 septembre a commémoré ce lundi 28 septembre 2020 le onzième anniversaire du massacre du 28 septembre 2009. Onze ans après les victimes de ces événements douloureux continuent de réclamer justice .

Asmaou Diallo présidente de l’AVIPA dénonce la lenteur dans ce dossier.

« Les événements du 28 septembre 2009 traduisent une page sombre de l’histoire de notre pays. Ou des pauvres innocents en quête de liberté et de démocratie on été injustement assassinés et brisés dans leurs chaires. Le drame enregistré avait atteint des proportions qualifiées de crime contre l’humanité. Nous n’allons jamais oublier ce jour. Nous tenons ici à rendre hommage à toutes les victimes en général et singulièrement à toute les personnes qui sont morts ce jour ».

Poursuivant, Asmaou Diallo déplore les promesses non tenues du gouvernement pour le démarrage de ce procès. Elle promet de ne pas baisser les bras jusqu’à l’obtention de la justice.

« Nous voilà aujourd’hui à la commémoration du 11ème anniversaire du massacre du 28 septembre 2009. Chaque année depuis 3 ans nous espérons voir ce procès ouvert. L’assistance à évolué, le discours à évolué mais ce qui n’a pas évolué ce sont les promesses pour la tenue du procès, car depuis la pause de la première pierre du lieu devant abriter le procès, le dossier n’a connu aucune avancée significative. Donc nous ne nous fatiguerons pas et nous continuerons de réclamer justice en usant de tous les moyens légaux nécessaires afin que lumière soit faite sur ce dossier ».

Fatoumata Barry l’une des victimes du massacre du 28 septembre 2009 explique son calvaire et réclame justice.

« Je suis l’une des femmes qui ont subit les violences sexuelles lors de ce massacre par des militaires guinéens. Le viol là ne me quitte pas la tête parce que, ça fait onze ans, on demande justice mais jusqu’à présent rien est acquis. Ce qui s’est passé lors du 28 septembre nous ne voulons plus que ça se reproduise, il faut que le gouvernement nous rende justice ».

A rappeler qu’après ces événements douloureux qui se sont déroulés au stade du même nom, parents, amis et proches se demandent à quand la tenue de ce procès en Guinée.