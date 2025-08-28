La Direction Générale des Élections (DGE) a rendu public, ce jeudi 28 août 2025 à Conakry, les données définitives du fichier électoral biométrique permanent.

Cette annonce intervient après les opérations de vérification et de correction des listes électorales, menées dans le cadre de la préparation du référendum constitutionnel du 21 septembre.

Selon les chiffres communiqués par la Directrice générale des élections, Madame Camara Djénabou Touré, le fichier électoral compte désormais 6 768 458 électeurs inscrits.

Ces électeurs seront répartis à travers 16 722 centres de vote et 23 662 bureaux de vote. En moyenne, chaque bureau accueillera 286 électeurs le jour du scrutin.

La répartition par genre montre une légère prédominance des femmes sur les listes électorales, avec 52,26 % d’électeurs contre 47,74 % d’électeurs.

La présentation officielle des statistiques électorales s’est tenue dans un réceptif hôtelier de la place, en présence des membres du gouvernement, du CNRD, ainsi que de représentants des institutions nationales et partenaires internationaux impliqués dans le processus électoral.

À cette occasion, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Kalil Condé, a salué l’avancée du processus.

« Nous venons de franchir une étape décisive nous permettant d’organiser le référendum constitutionnel ainsi que toutes les élections en Guinée », a-t-il déclaré.

Cette étape constitue un jalon essentiel dans la mise en œuvre du calendrier électoral et le retour progressif à un ordre constitutionnel, conformément aux engagements pris par les autorités de la transition.