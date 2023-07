Ce vendredi 28 juillet 2023, le ministre des Transports a décidé de suspendre le contrôle des permis de conduire et l’immatriculation ou la réimmatriculation des véhicules, automobiles et autres engins roulant. Il l’a fait à travers un communiqué lu à la télévision nationale.

Le 31 juillet était la date butoir, accordée aux conducteurs des engins roulants ( voiture, moto, tricycle, …) pour se mettre en règle. Ils étaient obligés de disposer du nouveau permis de conduire, des plaques d’immatriculations et les cartes grises biométriques (DSD). À quelles heures seulement, le ministre Félix Lamah décide de sursoir à cette décision pour une seconde fois. À la différence du premier report, il n’a pas donné une date.

« Le ministre des Transports en collaboration avec la police routière et la gendarmerie routière informe les usagers de la route et les populations que le contrôle systématique des véhicules automobiles et autres engins roulant initialement prévu à la date du 31 juillet 2023, est reporté jusqu’à nouvel ordre ».

Il faut souligner que des négociations sont en cours entre le syndicat des transporteurs et les départements sectoriels concernés par cette affaire. Peut-on s’attendre à une baisse des frais de ces dossiers ou bien à une nouvelle date butoir ?