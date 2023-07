En marge du sommet Russie-Afrique qui s’est tenu à Saint-Pétersbourg, Dr Dansa KOUROUMA, Président du Conseil National de Transition, a eu l’occasion de rencontrer ses homologues de la Douma d’État de la fédération de Russie. Lors de cette rencontre, les discussions ont principalement porté sur le renforcement de la diplomatie parlementaire, la promotion de l’éducation, de l’énergie et de la santé.

Dans le but de concrétiser rapidement ce partenariat fructueux, un groupe d’amitié a déjà été initié. Cette nouvelle rencontre entre les deux institutions marque donc un important pas en avant dans le domaine de la diplomatie parlementaire, ouvrant la voie à une redynamisation des liens d’amitié et de coopération entre les deux parties.

Une délégation du parlement russe composée des membres du groupe d’amitié Guinée-Russie est attendue prochainement à Conakry pour la formalisation de ce partenariat.

Le forum Économique et Humanitaire Russie-Afrique est un événement qui ambitionne de dessiner l’avenir d’une coopération fructueuse entre la Russie et les États d’Afrique. Le sommet de Saint-Pétersbourg a ainsi offert aux dirigeants africains une opportunité précieuse de créer des contacts propices à un développement harmonieux et durable. Ce cadre a favorisé les échanges et les discussions autour de projets économiques et humanitaires.

Cellule de communication du CNT.