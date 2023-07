L’évaluation à mi-parcours des membres du gouvernement de la transition se poursuit. Dans la soirée, de ce jeudi 27 juillet 2023, la ministre de l’Information et de la Communication s’est aussi acquittée de cet exercice.

Au sortir de cette évaluation, Aminata Kaba a fait savoir qu’elle a eu un débat assez intéressant avec les évaluateurs.

« C’est réellement une évaluation de contrôle de forces et les faiblesses et pour pouvoir apporter une correction à temps. C’est tout ce qu’il faut voir à mi-parcours et voir comment est-ce que nous pouvons nous améliorer et prendre en compte toutes les recommandations qui ont été faites (…). Pour nous, c’est l’objectif assez transparent par rapport au délai et je pense que nous sommes assez satisfaits de l’exercice », a déclaré Aminata Kaba.

Par ailleurs, la ministre de l’Information et de la Communication trouve cette évaluation à mi-parcours de l’équipe gouvernementale est très utile : « C’est un exercice important. Et c’est aussi une première dans le sens ou il y a beaucoup de cadres qui ne comptaient pas, d’habitude qui n’en connaissent pas, en faite n’ont pas l’habitude de faire ça. Donc ça permet quand même d’avoir une gestion axée sur les résultats, et de s’approprier les outils qui ont été mis à la disposition et de voir comment mettre à fond la façon de travailler, des outils performants surtout dans le secteur privé et avoir des résultats qui ont un impact direct sur la population. »