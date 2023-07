Le président du parti Union des Forces démocratiques de Guinée (UFDG), vient de réagir suite au coup de force qui a renversé le pouvoir du président Bazoum au Niger.

Cellou Dalein Diallo a d’abord déploré et condamné “fermement” le coup d’Etat survenu le mercredi 26 juillet au Niger contre le Président démocratiquement élu en l’occurrence Mohamed Bazoum.

Selon l’ancien Premier ministre guinéen, cette prise de pouvoir par la force, qui intervient après la première alternance démocratique qu’a connue le Niger depuis son indépendance, « est un recul préoccupant de la démocratie et de l’Etat de droit dans ce pays, mais aussi dans l’espace CEDEAO où on a enregistré 6 coups d’Etat militaires en moins de 3 ans. Je souhaite vivement que les négociations envisagées par la CEDEAO aboutissent à la restauration de l’ordre républicain et la réinstallation dans ses fonctions du président démocratiquement élu ».

Faut-il rappeler que le 5 septembre 2021 en Guinée, Cellou Dalein Diallo faisait partie de ceux qui ont applaudi le putsch contre le président Alpha Condé qui était à son troisième mandat.