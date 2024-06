Dans un communiqué publié ce vendredi, 28 juin 2024, la société Electricité de Guinée annonce un réaménagement du calendrier de fourniture du courant en Guinée.

A compter de ce vendredi, la desserte sera altérée un jour sur deux, entre 18h00 et 00h00 pour les quartiers de Conakry et les villes de Dubreka, Coyah, Forecariah, Kindia, Mamou et Boké (Kamsar).

EDG rassure par la même occasion, que de toutes les dispositions possibles seront prises pour une amélioration de la situation.