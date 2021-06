Le procès du maire de Matam Seydouba Sacko et du vice-maire Ismaël Condé tous les deux poursuivis pour “escroquerie, entrave à la liberté d’accès et à égalité des candidats dans les marchés, les concessions et d’égalité de service public et complicité”, s’est poursuivi ce lundi 28 juin 2021, au TPI de Mafanco

Après plusieurs heures de débats où toutes les parties ont été entendues notamment celle de la partie civile où le plaignant Sékou Kaba représentant de la société Etoile émergence Guinée a tenu à réitérer les accusations portées à l’encontre des deux prévenus Seydouba Sacko et Ismaël Condé que Madame Josephine Loly Tinkiano, procureure du TPI de Mafanco a indiqué que toutes les preuves ne sont pas réunies pour condamner l’accusé avant de demander la libération pure et simple du prévenu Ismaël Condé.

En attendant la décision de la présidente Djénabou Donghol Diallo, la défense poursuit ses plaidoiries en exigeant des excuses du ministère public pour avoir gardé injustement son client Ismaël Condé.