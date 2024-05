Après sa nomination à la tête de la primature, Bah Oury devrait procéder à la déclaration de ses biens. Plus de trois mois après, le Premier ministre ne s’est toujours pas livré à cet exercice républicain.

Interpellé sur le sujet, ce lundi 27 mai 2024, lors de son passage devant les conseillers nationaux du CNT, Bah Oury a justifié ce retard comme suit : “Je ne me suis pas opposé au principe, la question de la déclaration des biens est très importante et fondamentale. Mais je me heurte à une première préoccupation ; comment évaluer mon patrimoine ? Quels sont les documents qui me permettent de dire voilà ce que je possède ? Et quelle est la valeur ?”, s’est interrogé le chef du gouvernement.

Poursuivant, le Premier ministre a souligné le manque de mécanismes pouvant permettre d’évaluer les patrimoines d’un cadre nommé à une fonction au sein de l’administration. Néanmoins, Bah Oury n’écarte pas l’idée de se prêter à cet exercice avec des approximations.

“J’ai hérité de mon père de vastes domaines. Sur quel billet je dirais quelle superficie… Il n’y a pas de documentation jusqu’à présent à ce niveau-là. Donc, cela veut dire que l’administration foncière, au niveau des mécanismes, nous avons encore un chantier extrêmement important pour nous permettre d’évaluer le patrimoine de chacun d’entre nous. C’est un processus qui mérite d’être engagé avec les leviers juridiques, de comptabilité, les structures pour que les années à venir que quelqu’un qui dit quelque chose ou déclare avoir tel et tel bien, qu’il y ait la possibilité de lui opposer autre chose en fonction des documentations précises. Mais néanmoins, je pourrais le faire, avec des approximations, qui ne permettent pas exactement d’indiquer la valeur du patrimoine que je possède, surtout en ce qui concerne le patrimoine foncier”.