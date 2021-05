Après la journée de mercredi 26 mai 2021 où les audiences criminelles ont repris au tribunal de première instance de Labé, elles se sont poursuivis ce jeudi 27 mai et le dossier brûlant concernant la destruction d’édifices privés, incendie volontaire et vol aggravé à l’encontre de Samba Camara et l’honorable Thierno Aliou Diallo était sur table.

Dans ce dossier, la défense a rappelé au premier prévenu devant la barre Abdoul Karim Barry, que le ministère public veut l’inculper pour association de malfaiteurs et a rajouté que deux victimes aux personnes de Samba Camara et Thierno Aliou Mosquée Diallo député de Labé lors de leurs plainte ont précisé que leurs maisons ont été incendiés et détruits par des manifestants, pour lui il n’y a aucune preuve dans le dossier, à demander alors de ne pas confondre vol et recel.

Tout les accusés interpellés ont nié les faits qui leurs sont reprochés. Pour le procureur, les prévenus doivent être détenus pour délits de vol mais les incendies criminels ne les concernent pas.

Publicité

Finalement après délibération les condamnations sont tombées ce vendredi 28 mai 2021, les trois personnes mises en cause dans ces deux affaires ont écopées de deux ans de prison ferme et par contumace les autres en fuite à la réclusion criminelle à perpétuité.

A rappeler que ces faits ont eu lieu lors des élections du 22 mars 2020 fortement controversées en Guinée.

Tiguidanké Diallo correspondante de Guinée360 à Labé