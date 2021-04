Le retrait de la candidature de Mamadou Antonio SOUARÉ a boulversé l’issue du congrès électif de la Fédération Guinéenne de Football prévue le 14 Mai prochain. Un rendez-vous que pourrais boycotter les membres statutaires du football guinéen si jamais…

Le feuilleton du départ du président sortant Mamadou Antonio SOUARÉ de la course à la tête de la fédération guinéenne de football est loin de connaître son épilogue. Conséquence immédiate de ce retrait, la marche arrière d’Abdoul Karim BANGOURA alias AKB, ancien footballeur et candidat pour le poste de 1er Vice-président.

Après une réunion d’urgence, qui s’est tenue en fin de semaine au stade Petit Sory de Nongo, les membres statutaires ont sollicité le report du congrès prévu le 14 mai prochain mais pas que : «Nous avons sollicité un report du congrès électif du 14 mai prochain. Au cas où la démarche ne sera pas prise en compte, nous comptons boycotter le dit scrutin. Si on est pas écouté, nous allons arrêter toute activité de football jusqu’à ce que notre voix soit entendue… » a prévu Namory SYLLA membre statutaire de la FEGUIFOOT sur FIM FIM ce mardi.

En plus, les membres statutaires en veulent au désormais candidat unique Aboubacar Touré « BoubaTri » selon M. SYLLA : « Nous récusons totalement la candidature d’Aboubacar TOURÉ qui est parrainé par l’AS Kaloum. Et nous demandons la réouverture des candidatures à tous les postes et le report de quelques jours des élections de la fédération guinéenne de football. On a été très clair. Si jamais notre démarche n’est pas écoutée par la commission électorale de recours, on ne va pas passer par deux chemins, nous allons faire recours à l’article 29 alinéa 2 en convoquant une assemblée générale extraordinaire afin de régler cette question nous-même », a-t-il déclaré.

Dossier à suivre….