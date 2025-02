À l’occasion de l’anniversaire du Premier ministre Bah Oury à la Primature, l’Alliance Nationale pour l’Alternance et la Démocratie (ANAD) a dressé un bilan sombre de son action à la tête du gouvernement de transition. Selon Souleymane Souza Konaté, “Bah Oury, qui se présentait comme un artisan du consensus, est devenu le porte-voix d’un pouvoir de plus en plus contesté.”

Si la nomination de Bah Oury au poste de Premier ministre, le 27 février 2024, avait suscité l’espoir d’une décrispation et d’un retour progressif à l’ordre constitutionnel, aujourd’hui, l’ANAD ne se nourrit plus de cet espoir.

“Un an plus tard, l’espoir s’est mué en désillusion. Celui qui se présentait comme un artisan du consensus est devenu le porte voix d’un pouvoir de plus en plus contesté, plutôt que de jouer le rôle de médiateur impartial. Bah oury s’est enfermé dans une posture partisane, réduisant le dialogue à une chambre d’écho pour les tenants du régimes”, a-t-il déploré.

Poursuivant, Souza Konaté estime que la transhumance politique de Bah Oury sera gravée dans les annales de l’histoire. “ l’histoire retiendra que celui qui dénonçait hier la confiscation du pouvoir par la junte du CNDD, s’est aujourd’hui aligné sous une nouvelle junte, trahissant les idéaux qu’il prétendait incarner. Celui qui plaidait pour la justice et la transparence cautionne désormais l’injustifiable”, a-t-il regretté le conseiller de Cellou Dalein Diallo.