La Direction générale des impôts (DGI) a rappelé, dans un communiqué rendu public ce mardi 27 janvier 2026, les obligations fiscales des contribuables assujettis à la Contribution Foncière Unique (CFU). L’administration fiscale fixe une échéance ferme pour la déclaration et le paiement de cet impôt, arrêtée au 30 juin 2026.

Selon la DGI, ce délai constitue une date butoir destinée à prévenir toute situation d’irrégularité fiscale, conformément aux dispositions des articles 259, 260, 266 et 267 du Code général des impôts. Le respect de cette échéance est jugé essentiel pour garantir une mobilisation efficace des recettes publiques. Par ailleurs, l’institution annonce le lancement d’une vaste opération nationale de recensement foncier visant à actualiser les données fiscales relatives aux propriétés bâties et non bâties. « Le lancement officiel des opérations de recensement, au titre de l’exercice 2026, interviendra le lundi 02 février 2026 sur toute l’étendue du territoire national », précise le communiqué.

Cette opération sera conduite par des agents dûment habilités, chargés d’identifier, de géolocaliser et d’évaluer les biens immobiliers concernés. Elle s’inscrit dans une démarche de modernisation de l’administration fiscale et vise à instaurer une fiscalité plus équitable, en phase avec les réalités du terrain.

Pour assurer le bon déroulement de la campagne, la DGI invite les contribuables à coopérer pleinement avec les équipes déployées. « Les concernés sont invités à se rendre disponibles et à collaborer activement avec les équipes de recensement, en mettant à leur disposition toutes les informations nécessaires, afin d’éviter toute évaluation d’office », souligne le document.

L’administration fiscale insiste sur l’importance de la transparence et de la collaboration citoyenne afin d’éviter des évaluations automatiques susceptibles d’entraîner des charges supplémentaires ou des contentieux fiscaux. Le communiqué précise également que les autorités civiles et militaires apporteront leur appui logistique et sécuritaire à cette opération, conformément à la réglementation en vigueur. « Pour assurer la sécurité et le bon déroulement des opérations de terrain, les autorités civiles et militaires, en application des dispositions de l’article 1240 du Code Général des Impôts, apportent leur concours à cette campagne de recensement ».

En conclusion, la DGI en appelle au sens du civisme fiscal et à la responsabilité collective des contribuables. « La Direction Générale des Impôts sait compter sur l’esprit de civisme fiscal, de responsabilité et de collaboration de l’ensemble des contribuables pour la réussite de cette importante opération nationale », martèle l’institution.

Cette exhortation finale met en lumière l’enjeu stratégique de la mobilisation citoyenne dans l’amélioration de la gouvernance fiscale et le renforcement durable des ressources de l’État.