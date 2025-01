Le Ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger (MAEGE) a rendu public les résultats de l’évaluation des missions diplomatiques et consulaires pour l’année 2024. Cette évaluation a été menée par le Bureau de Stratégies et de Développement, en collaboration avec l’Inspection Générale.

Ce rapport met en lumière des disparités significatives entre les missions diplomatiques guinéennes. Les ambassades de Kigali, Londres et Malabo se distinguent tandis que New York, Freetown et Djeddah sont à la traîne.

Le classement a été fait sur la base des critères établis, entre autres : l’envoi des rapports d’activités, le respect du délai, l’envoi des rapports financiers, le respect du canevas d’élaboration des rapports d’activités (forme et fond), l’envoi du plan d’Actions Opérationnel (PAO) de la mission; l’envoi du Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) de la mission et l’envoi des listes de présence du personnel.