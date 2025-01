Le Premier ministre a critiqué sévèrement le récent rapport de l’ONU dans le cadre de l’évaluation des besoins électoraux à la demande du gouvernement guinéen. Dans un document de cinq pages, la mission qui a séjourné en Guinée du 4 au 15 novembre 2024 conduite par Simon-Pierre Nanitelamio a noté sur le plan sociopolitique, “un effritement grandissant et inquiétant de la cohésion sociale, dans un contexte croissant de tendances autoritaires des autorités militaires de la transition.

Interrogé à ce propos dans l’émission On fait le point sur la télévision nationale, Bah Oury a rappelé que c’est à la demande du gouvernement guinéen que la mission onusienne est venue en Guinée pour évaluer les besoins électoraux. Il a toutefois déploré que le rapport ait considéré l’assainissement du paysage politique guinéen qui a conduit à la dissolution d’une cinquantaine de partis comme étant une volonté de restreindre l’espace civique.

“C’est comme si les… Non, je me calme parce que ce rapport, je vais en discuter avec la coordonnatrice du système des Nations Unies (…) Parce que quelqu’un qui vous demande, venez évaluer nos besoins, et vous venez vous dépeigner tout en noir, vous ne voyez rien de positif. Les mesures d’assainissement que nous sommes en train de faire, que le Sénégal a même reprises récemment, vous dites que c’est pour restreindre l’espace civique. C’est comme si certains de nos intellectuels perdent de vue le sens des réalités. Ce n’est pas un blanc qui a dit ça, c’est un expert africain”, a dénoncé le chef du gouvernent.

Le Premier ministre accuse la mission d’avoir été de connivence avec l’opposition guinéenne. “Il faut que nos intellectuels soient honnêtes vis-à-vis des sociétés africaines. Il ne faut pas qu’ils utilisent l’opposition pour satisfaire les intérêts de certaines personnes. Ce n’est même pas de donner des leçons parce que ce n’est pas équitable, ce n’est pas franc et ce n’est pas en conformité avec la réalité”, a fustigé Bah Oury.