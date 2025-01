Des responsables des politiques ont été convoqués par le ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation a la suite d’appels présumés à un coup d’Etat.

Faisant allusion aux déclarations de certains acteurs des Forces Vives de Guinée, notamment celle d’Alpha Condé en marge de la manifestation du 6 janvier 2025, le Premier ministre a indiqué que plusieurs responsables politiques ont été convoqués par le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.

“Quelqu’un qui appelle publiquement à un coup d’État, est-ce que vous voulez qu’on laisse une forme d’impunité qui remet en cause la stabilité du pays ? Si vous voulez qu’on maintienne cette impunité, vous êtes aussi responsable. Le ministre de l’administration du territoire a déjà convoqué certains responsables politiques de certaines partis pour leur dire oui ou non est-ce que votre institution politique assume la déclaration de votre leader ? S’ils disent qu’ils assument la déclaration de leur rigueur, l’administration du territoire, en conformité avec la Charte, prendra sa décision. Le ministre de la Justice, par rapport à des déclarations qui remettent en cause la sécurité nationale, agira”, a déclaré Bah Oury dans l’émission On fait le point sur la télévision nationale.

Alors que la manifestation du 6 janvier s’était soldée par un bilan de 3 morts, selon les organisateurs, le chef du gouvernement a indiqué que les responsabilités vont être situées et que ceux qui ont appelé à la déstabilisation du pays doivent eux aussi répondre.

“La lutte contre cette impunité. Ce n’est pas parce qu’on a, à un moment donné, été investi des pouvoirs les plus élevés en République de Guinée qu’on peut se considérer au-dessus de tout. Sinon, ça remet en cause l’indispensable nécessité de cette redevabilité. Et d’autres ont été, à un moment donné, à la tête de ce pays et ont été jugés pour des faits qui leur ont été reprochés. Donc, pourquoi d’autres peuvent-ils se targuer d’être au-dessus et se permettre par leurs actions de déstabilisation ? Ça, c’est la première action. Et les membres du gouvernement, surtout les trois que j’ai cités tout à l’heure, ont une mission. Une mission particulière pour agir avec efficacité sur ce registre, pour stabiliser la situation, pour apaiser. Si, au moment où on cherche la paix, la cohésion, il y a des gens qui soufflent le feu à tout bout de champ, ça ne marchera pas. Il faut que cela s’arrête”, a martelé le chef du gouvernement.