Un cadre permanant de dialogue politique et social a été mis en place en Guinée. C’est à travers un décret lu mercredi dernier à la télévision nationale que cela a été rendu possible.

Joint au téléphone ce jeudi 28 janvier 2021 , Bah Oury s’est réjouit de cette initiative du chef de l’état. Selon le président du parti de l’union des démocrates pour la renaissance de la Guinée ( UDRG), ce cadre permanent de dialogue permettra au guinéen de chercher les solutions à nos problèmes par la discussion et non pas par la violence.

« Puisque c’est une annonce formelle pour le moment on ne peut que s’en réjouir. Parce que depuis des mois nous souhaitons qu’il y ait des voix et moyens permettant à ce que la concertation nationale puisse s’organiser dans notre pays afin que les guinéens apprennent à se parler, à s’écouter et à chercher des solutions à nos problèmes par la discussion, par la concertation au lieu de le faire par des coups-de-poing et des bagarres. Et je pense que si la décision présidentielle va dans cette logique on ne peut que s’en féliciter » lance t’il.

L’ancien ministre de la réconciliation nationale estime pour que ce cadre de concertation aboutisse, il faut qu’il y ait des acteurs compétents pour mener à bien cette mission.

« La qualité de la représentation qui va piloter ce cadre de dialogue est fondamentale pour redonner confiance, crédibilité et de l’efficacité dans ce qu’il y aura à faire. Et c’est à ce niveau là que très souvent les choses ne vont pas bien. Donc le plus important, c’est la qualité de la représentation des hommes et des femmes qui composerons cette structure afin de lui donner une vie, une mission allant dans le sens de favoriser l’apaisement, cohésion et les dynamiques de concertations permanente pour éviter à la Guinée de revenir chaque fois sur des deuils, des coups et blessures et des emprisonnements. Il faut que la Guinée change radicalement de page ou s’inscrit dans une logique de stabilisation et renforcement de l’état démocratique » laisse entendre le président de l’UDRG.

A noter que ce cadre de dialogue politique et social est une plateforme permanente de concertation et d’échange entre les partis politiques, les organisations sociales, les collectivités et le gouvernement autour des questions d’intérêt national.