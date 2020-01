Kindia: des heurts signalés entre forces de l’ordre et manifestants, suite à l’appel du FNDC

L’appel à la résistance active et permanente lancé par le Front national pour la Défense de la Constitution, contre une éventuelle modification de la Constitution, a été suivi par endroits dans la commune urbaine de Kindia.

Contrairement aux précédentes manifestations, ce mardi 28 janvier 2020 dans les quartiers Sambayah et Wondima les manifestants ont barricadé la route à l’aide des pierres et ont brûlé des pneus sur la chaussée. Alertées, les forces de sécurité ont fait une descente sur le terrain et ont dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogènes.

Aucune arrestation n’a été signalée pour l’heure, un important dispositif de sécurité est stationné au rond-point Wondy zone qualifiée de fief de l’opposition. Aucun responsable du FNDC n’était visible sur le terrain.

Thierno Aliou Sow, pour Guinee360.com Kindia