Entrepreneuriat/Migration : lancement des activités de formation et d’accompagnement de 320 jeunes à Mamou

Mamou le 27/01/2020 – Dans le cadre de la mise en œuvre du programme régional AMiRA « Action pour les Migrants le long de la Route : Assistance humanitaire » en Guinée, l’ONG OSEZ INNOVER en partenariat avec la Croix-Rouge Guinéenne, la Croix-Rouge Danoise à travers un financement de DFID (Département du Développement International du Gouvernement Britannique), a procédé au lancement officiel des activités de formation et d’accompagnement de 320 jeunes migrants retournés en Guinée.

Ce projet planifié pour une durée de 8 mois couvre cinq préfectures en Guinée (Mamou, Pita, Labé, Kankan, Siguiri et la zone spéciale de Conakry). L’objectif du projet est d’accroître l’accès à la protection à long terme et aux solutions durables pour les migrants retournés en Guinée en vue d’une réintégration socioéconomique à travers la formation et l’accompagnement en entrepreneuriat pour la mise en place des Activités Génératrices de Revenus-AGR.

L’ONG OSEZ INNOVER à travers son incubateur social aura en charge d’initier et de développer des projets participatifs intégrés générateurs de ressources, afin de promouvoir la résilience des bénéficiaires, de les permettre d’avoir des connaissances/ compétences requises et une méthodologie cohérente pour une meilleure efficacité.

« …Nous avons comme mission à travers ce projet, d’assurer les activités de formation en entrepreneuriat et élaboration de plans d’affaires pour 183 migrants retournés individuelles et 33 groupements les plus vulnérables identifier par les partenaires pour les permettre de mettre en œuvres des Activités Génératrices de Revenus-AGR, mais aussi garantir les activités de suivi et évaluation dans le cadre de la mise en œuvre de ces AGR productives dans les zones du projet qui sont Conakry, Mamou, Pita, Labé, Kankan et Siguiri. Nous avons choisi exceptionnellement la ville de Mamou pour ce lancement officiel des activités à cause du l’ampleur du fléau dans cette région et du nombre important de bénéficiaires dans cette localité… », nous explique Mohamed Kaba le gestionnaire du projet coté OSEZ INNOVER. Tout en mentionnant que ce projet à une petite échelle permet de résoudre la problématique de la migration irrégulière en Guinée.

Présent à l’occasion, les autorités de la région de Mamou interpellent sur la situation et affirment que le chômage et le manque de projets générateurs de revenus seraient, entre autres, les causes qui poussent les jeunes à se lancer dans la migration.

«Mamou constitue l’épicentre de la migration ces dernières années en Guinée. Bien que conscientes de l’ampleur du fléau, les autorités peinent encore à trouver les stratégies appropriées pour y faire face. La formation et l’orientation des jeunes pour le développement des activités génératrices de revenus restent pour l’instant la solution la plus probante pour lutter contre la cette fléau à Mamou… La priorité est donc évidente pour l’Etat et ses partenaires de chercher des solutions idoines pour contribuer à endiguer ce phénomène en finançant des activités génératrices de revenus pour les jeunes », apostrophe Elhadj Moustapha Diallo le conseiller politique du gouverneur de la région admirative de Mamou.

Il faut retenir que OSEZ INNOVER est un mouvement dirigé par la jeunesse pour mettre fin au chômage en Afrique de l’Ouest. Il opère en Guinée depuis 2012 et s’investit dans l’écosystème entrepreneurial pour déclencher un changement social. OSEZ INNOVER dispose du premier système d’incubation en Guinée et capitalise aujourd’hui plus de 6.000 jeunes formés en esprit d’entrepreneuriat en Guinée, 340 emplois crées, 107 projets accompagnés, 79 entreprises créées, 54 projets financés avec un investissement de $ 220,000 US.