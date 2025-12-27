L’ONG Gbévilé Enfants de la Vie a organisé, ce samedi 27 décembre 2025, une journée humanitaire consacrée à la remise de fournitures scolaires au profit d’enfants en situation de vulnérabilité. À cette occasion, plus de 200 kits scolaires ont été distribués à des structures d’accueil d’orphelins à Conakry.

Cette initiative vise à apporter un soutien à la fois matériel et moral à trois orphelinats du pays, à travers la distribution de fournitures scolaires et des moments de partage avec les enfants. Les établissements bénéficiaires sont l’orphelinat du Bon Samaritain, situé à Wanindara, l’orphelinat de la Voie des Sans Voix et l’orphelinat Regina Marie, qui accueillent chacun des enfants en situation de vulnérabilité.

L’action s’inscrit dans la mission de Gbévilé Enfants de la Vie, en partenariat avec la Fondation Mains Grâce, dont l’objectif est de protéger, valoriser et accompagner les enfants vulnérables en Guinée. Les dons, composés essentiellement de fournitures scolaires, ont été répartis de manière équitable entre les différentes structures bénéficiaires.

Prenant la parole à cette occasion, Nadine Selomé, présidente et fondatrice de Gbévilé Enfants de la Vie, a expliqué la portée de cette démarche solidaire. « Chaque fin d’année, on choisit un pays en voie de développement où nous distribuons soit des fournitures scolaires, soit nous intervenons dans le volet santé ou des cadeaux ludiques. Cette année, on a choisi Guinée-Conakry pour faire cette action dans trois orphelinats. C’est notre troisième orphelinat aujourd’hui et je suis très heureuse d’y avoir contribué et de savoir qu’il y a quand même sur cette terre des enfants remplis de joie, remplis d’espoir ». Dans son intervention, elle a également adressé un message aux autorités guinéennes : « Si j’ai un souhait aujourd’hui, je vais l’adresser directement aux notoriétés politiques. S’il vous plaît, veillez à intégrer dans vos notes politiques l’amélioration des subsides pour améliorer les structures qui œuvrent pour la santé de ces enfants ».

Évoquant la philosophie de l’ONG et le message destiné aux enfants bénéficiaires, Nadine Selomé a souligné la dimension d’espoir portée par cette action. « L’action aujourd’hui, c’est pour leur dire, vous êtes capables aussi, comme moi, de faire pareil. Vous faites ça plus tard, vous allez à l’étranger ou pas, peu importe leur situation, mais pensez à autrui. Pensez à plus faible que vous. Pensez à relever la génération future. C’est ça la mission d’aujourd’hui ».

Au nom des bénéficiaires, Catherine Mara a exprimé la reconnaissance des enfants et des responsables des orphelinats envers les donateurs. « Votre présence à nos côtés est très importante pour nous, elle signifie que nous sommes aimés, soutenus et entourés de personnes généreuse, qui croient en nous et à nos rêves. En cette période de fête et de partage, nous vous souhaitons une très belle et joyeuse fête remplie de paix, d’amour et de bonheur. Nous tenons à vous remercier du fond du cœur pour les cadeaux que vous nous avez offerts, ils nous ont accordé beaucoup de joie et de sourire. Mais au-delà des cadeaux, c’est votre attention et votre amour qui nous touchent le plus ».

À travers cette action humanitaire, Gbévilé Enfants de la Vie réaffirme son engagement en faveur de la protection et de l’épanouissement des enfants vulnérables, tout en appelant à une mobilisation durable autour de leur prise en charge et de leur avenir.