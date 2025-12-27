À quelques heures du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Kalil Condé, a pris un arrêté fixant un ensemble de mesures sécuritaires sur toute l’étendue du territoire national. Le texte encadre notamment la fermeture des frontières, les restrictions de circulation et les interdictions autour des bureaux de vote.

Dans un arrêté pris en amont de l’élection présidentielle prévue le dimanche 28 décembre 2025, le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD) définit les mesures de sécurité applicables pendant le déroulement du scrutin sur l’ensemble du territoire guinéen. L’objectif affiché est d’assurer le bon déroulement des opérations électorales et le maintien de l’ordre public.

Fermeture temporaire des frontières

L’arrêté prévoit, en son article 2, la fermeture de toutes les frontières terrestres et maritimes de la Guinée à compter du samedi 27 décembre 2025 à minuit jusqu’au dimanche 28 décembre 2025 à minuit.

S’agissant des frontières aériennes, celles-ci seront fermées le dimanche 28 décembre 2025 de 5 heures du matin à 20 heures.

Interdictions le jour du scrutin

Le dimanche 28 décembre 2025, jour du vote, plusieurs interdictions sont édictées entre 6 heures et 18 heures, période correspondant aux heures officielles du scrutin. Il est notamment interdit :

tout attroupement non autorisé à proximité des bureaux de vote;

le port d’armes, même légalement détenues, dans les périmètres des centres de vote;

toute activité susceptible de troubler l’ordre public.

Ces dispositions visent à prévenir tout incident pouvant affecter la sécurité des électeurs, des agents électoraux et du processus électoral.

Suspension de la circulation des engins roulants

L’article 4 de l’arrêté instaure une interdiction générale de circulation de tous les engins roulants — véhicules automobiles, motos et tricycles — sur l’ensemble du territoire national, le dimanche 28 décembre 2025, de 6 heures à 18 heures.

Toutefois, cette mesure comporte des exceptions clairement définies. Sont exclus de l’interdiction :

les engins roulants des forces de défense et de sécurité ;

les véhicules de la Direction générale des élections (DGE) et de l’Observatoire national de supervision des élections et référendum (ONASUR) ;

les ambulances ;

les véhicules de secours et d’urgence.

L’arrêté prévoit également, à titre exceptionnel, la délivrance de laissez-passer codifiés à certains usagers. Ces autorisations spéciales pourront être accordées en cas de nécessité dûment justifiée, par le Poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure (PCO-SI) ou par la Direction générale des élections.

Sanctions et mise en œuvre

Toute violation des dispositions contenues dans l’arrêté expose son auteur aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, précise l’article 7.

La mise en œuvre de ces mesures est confiée aux gouverneurs, préfets, sous-préfets, présidents de délégations spéciales, ainsi qu’aux responsables des forces de défense et de sécurité et à leurs démembrements respectifs, chacun en ce qui le concerne.

Enfin, le texte indique que l’arrêté entre en vigueur à compter de sa date de signature et qu’il sera enregistré et publié au Journal officiel de la République de Guinée.

Ces mesures sécuritaires s’inscrivent dans le dispositif global d’encadrement du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025, dans un contexte marqué par une forte mobilisation des autorités autour de la préservation de l’ordre public et de la sécurité électorale.